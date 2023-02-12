Украинский футболист "Марселя" Руслан Малиновский попал в пикантную ситуацию в США. Во время трансляции на Америку поединка чемпионата Франции против "Клермона" местный комментатор beINSPORTS Фил Шейн назвал нашего хавбека "русским".

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Коллега Шейна, который помогал ему работать на матче, не только не исправил ошибку, но и продолжил позориться, добавив шутку о "Спутникболе".

На следующий день после игры Руслан отреагировал на инцидент, поинтересовавшись в Twitter что происходит, и что это за журналист, с такой подготовкой.

Украинца поддержали его болельщики, потребовав от американца извинений.

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