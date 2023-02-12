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"Назад в Москву". Малиновский стал участником "российского" скандала. Видеофакт

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,8 т.
'Назад в Москву'. Малиновский стал участником 'российского' скандала. Видеофакт

Украинский футболист "Марселя" Руслан Малиновский попал в пикантную ситуацию в США. Во время трансляции на Америку поединка чемпионата Франции против "Клермона" местный комментатор beINSPORTS Фил Шейн назвал нашего хавбека "русским".

Видео дня
''Назад в Москву''. Малиновский стал участником ''российского'' скандала. Видеофакт

Коллега Шейна, который помогал ему работать на матче, не только не исправил ошибку, но и продолжил позориться, добавив шутку о "Спутникболе".

На следующий день после игры Руслан отреагировал на инцидент, поинтересовавшись в Twitter что происходит, и что это за журналист, с такой подготовкой.

''Назад в Москву''. Малиновский стал участником ''российского'' скандала. Видеофакт

Украинца поддержали его болельщики, потребовав от американца извинений.

''Назад в Москву''. Малиновский стал участником ''российского'' скандала. Видеофакт

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