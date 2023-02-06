Малиновский забил дебютный гол за ''Марсель'' через 14 минут после выхода на поле. Видео

Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отметился дебютным голом за новый клуб. 29-летний футболист сборной Украины забил "Ницце" в 22-м туре чемпионата Франции в Лиге 1.

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Наш соотечественник появился на поле во втором тайме, заменив Витинью.

Спустя 14 минут после многоходовки, Алексис Санчес прорвался по правому флангу и сделал прострел в центр. Малиновский слета отправил мяч в левую девятку.

Этот мяч стал единственным для "Марселя". "Ницца" смогла забить трижды. В чемпионате Франции команда украинца идет на втором месте, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.

Авторитетный статистический портал Whoscored оценил действия хавбека оценкой 7,2, что стало наивысшим показателем в команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан перешел в "Марсель" 9 января за 10 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов. В новом клубе выступает под 18-м номером.

С того времени Руслан провел 5 поединках во всех турнирах.

Отметим, что 15 января перед дебютной игрой украинца на домашнем стадионе, фанаты "Марслея" устроили ему горячий прием. В то время, как диктор по стадиону назвал фамилию украинца, болельщики развернули огромный желто-синий флаг и приветствовали Руслана аплодисментами.

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