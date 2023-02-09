Круче Месси и Неймара: аналитики высоко оценили игру Малиновского в матче с ПСЖ, которому он забил победный гол

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский получил высокую оценку за поединок против ПСЖ в 1/8 Кубка Франции по футболу. Наш соотечественник помог "Марселю" добыть сенсационную домашнюю победу над фаворитом турнира, забив решающий гол в матче.

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Авторитетный портал Sofa Score, оценил игру Малиновского выше звезд ПСЖ Лионеля Месси и Неймара. Руслан записал в свой актив 7,5 баллов, что стало третьим лучшим показателем в составе марсельского коллектива.

За 90 минут встречи кроме гола Малиновский отметился двумя ударами в створ ворот ПСЖ, совершил два отбора, выиграл четыре из семи единоборств на поле. Точность передач украинца составила 79%.

Соперник "Марселя" в четвертьфинале турнира станет известен позже, когда состоится жеребьевка этой стадии соревновнований.

Отметим, что Малиновский забил за "Марсель" во втором матче подряд. Ранее он отличился в игре чемпионата Франции с "Ниццей". 11 февраля команда украинца встретится в национальном первенстве с "Клермоном" на выезде.

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