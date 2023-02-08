Малиновский забил потрясающий победный гол, выбив ПСЖ с Месси и Неймаром из Кубка Франции. Видео

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский отметился фантастическим ударом в матче 1/8 финала Кубка Франции. 29-летний футболист сборной Украины расписался в воротах ПСЖ, выбив титулованный парижский клуб из турнира.

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Наш соотечественник вышел в стартовом составе и блестяще провел поединок. На 57-й минуте Руслан грамотно подобрал отскок и мощнейшим "выстрелом" из-за пределов штрафной площадки сделал счет 2:1.

Этот удар стал в игре победным.

Авторитетный статистический сайт Sofascore поставил украинскому хавбеку 7,5 балла. Это стало одной из наивысших оценок в обеих командах. Месси за игру получил 6,9. Неймар – 7,1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский свой дебютный гол за "Марсель" забил 6 февраля в матче 22-го тура чемпионата Франции в Лиге 1. Для этого украинцу хватило 14 минут на поле.

Напомним, что Руслан перешел в "Марсель" 9 января за 10 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов. В новом клубе выступает под 18-м номером.

С того времени Руслан провел 6 поединков во всех турнирах.

Отметим, что 15 января перед дебютной игрой украинца на домашнем стадионе, фанаты "Марслея" устроили ему горячий прием. В то время, как диктор по стадиону назвал фамилию украинца, болельщики развернули огромный желто-синий флаг и приветствовали Руслана аплодисментами.

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