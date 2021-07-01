Малиновский рассказал, на чем сделал акцент Шевченко перед матчем с Англией на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что наставник команды Андрей Шевченко призвал своих подопечных серьезно настроиться на четвертьфинальный матч против Англии на Евро-2020. Главный тренер отметил, что игроки не должны расслабляться после победы над Швецией.

Один из лидеров сборной не согласился с тем, что у него и партнеров уже не осталось целей на чемпионат Европы. По его словам, футболисты готовятся к противостоянию с британцами в режиме полной концентрации.

"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер подчеркнул, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано. Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата", – цитирует слова Малиновского официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Видео дня

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны котировки букмекеров и расписание трансляций поединка Украина – Англия.