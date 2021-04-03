Украинец Малиновский провел великолепный матч в Италии. Видео

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из авторов победы своей команды в матче 29-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Удинезе".

27-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 43-й минуте при счете 1:0 отдал точный пас Луису Муриэлю. Украинец четко словил момент забегания партнера по команде, вырезав колумбийцу на ход голевую передачу.

На 61-й минуте наш соотечественник принял участие в создании третьего мяча. При счете 2:1 Руслан в похожей ситуации отправил в штрафную Дувана Сапату.

Всего у украинского хавбека 13 голов и 13 точных передач в 77 играх за "Аталанту".

"Аталанта" – "Удинезе" 3:2 (2:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 19 Муриэль, 2:0 – 43 Муриэль, 2:1 – 45 Перейра, 3:1 – 61 Сапата, 3:2 – 71 Ларсен.

Аталанта – Голлини, Ромеро, Гозенс (Гимшити, 46), Толои, Паломино, Малиновский (Мэле, 78), Пессина (Пашалич, 78), де Рон, Фройлер, Муриэль (Иличич, 46), Сапата (Миранчук, 86).

Удинезе – Муссо, Молина, Родриго Бекао, Бонифаци, Зегелар (Ларсен, 59), Перейра, Уолас (Арслан, 82), Браф (Форестьери, 70), де Пауль, Нюйтинк (Самир, 70), Окака Чука (Льоренте, 59).

Предупреждения: Перейра (58), Самир (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 28-м туре Малиновский также проявил себя сверхуспешно, став творцом победы над "Вероной", на 33-й минуте открыв счет с пенальти.