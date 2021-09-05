Малиновский и еще шесть игроков покинули сборную Украины после матча с Францией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков огласил состав, который будет готовиться к товарищеском матчу с Чехией 8 сентября. После игры против Франции "желто-синюю" команду покинули семь футболистов: Руслан Малиновский, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, и Илья Забарный.

Как сообщает пресс-служба УАФ, эти игроки 5 сентября вернутся в расположение своих клубов.

Вместо выбывших, Петраков довызвал защитника "Шахтера" Ефим Конопля и полузащитников "Зари" Владиславая Кочергина и Сергея Булецу. Футболисты уже вечером 5 сентября примут участие в тренировке сборной.

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Состав сборной Украины на матч с Чехией

Вратари: Ризнык, Бойко

Защитники: Кривцов, Корниенко, Конопля, Караваев, Миколенко, Тымчик, Сирота, Соболь, Качараба

Полузащитники: Шапаренко, Булеца, Кочергин, Ярмоленко, Зубков, Макаренко, Зинченко

Нападающие: Яремчук, Сикан

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинская национальная сборная в отборочном матче 5-го тура на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Франции.

Матч на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1. На фантастический гол Шапаренко, гости ответили ударом Марсьяля.

Отметим, что на матче случился небольшой инцидент, из-за которого арбитр остановил встречу.

Украинский комментатор Виктор Вацко после гола Шапаренко не смог сдержать эмоций и начал кричать в прямом эфире.