Малиновский и еще шесть игроков покинули сборную Украины после матча с Францией
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков огласил состав, который будет готовиться к товарищеском матчу с Чехией 8 сентября. После игры против Франции "желто-синюю" команду покинули семь футболистов: Руслан Малиновский, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, и Илья Забарный.
Как сообщает пресс-служба УАФ, эти игроки 5 сентября вернутся в расположение своих клубов.
Вместо выбывших, Петраков довызвал защитника "Шахтера" Ефим Конопля и полузащитников "Зари" Владиславая Кочергина и Сергея Булецу. Футболисты уже вечером 5 сентября примут участие в тренировке сборной.
Состав сборной Украины на матч с Чехией
Вратари: Ризнык, Бойко
Защитники: Кривцов, Корниенко, Конопля, Караваев, Миколенко, Тымчик, Сирота, Соболь, Качараба
Полузащитники: Шапаренко, Булеца, Кочергин, Ярмоленко, Зубков, Макаренко, Зинченко
Нападающие: Яремчук, Сикан
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинская национальная сборная в отборочном матче 5-го тура на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Франции.
Матч на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1. На фантастический гол Шапаренко, гости ответили ударом Марсьяля.
Отметим, что на матче случился небольшой инцидент, из-за которого арбитр остановил встречу.
Украинский комментатор Виктор Вацко после гола Шапаренко не смог сдержать эмоций и начал кричать в прямом эфире.