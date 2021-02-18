"Маккаби" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Чемпион Украины по футболу донецкий "Шахтер" в четверг, 18 февраля, в Израиле сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с тель-авивским "Маккаби".

Команда Луиша Каштру свой первый новый еврокубковый год встретит на стадионе "Блумфилд". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Маккаби – Шахтер. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. К слову, "горняки" никогда ранее не пересекались с представителями Израиля.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАККАБИ – ШАХТЕР

Прямую трансляцию из Тель-Авива проведет телеканал "Футбол 2". Также просмотр игры будет доступен на видеосервисе Megogo.

Кроме того, показ встречи в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАККАБИ – ШАХТЕР

Явным фаворитом букмекеры считают донецкую команду. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,83.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех хозяев достигают уровня 4,60.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать матч в УЕФА доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавит Франсуа Летесье.

Помогать на линиях ему будут соотечественники Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого рефери исполнит Карим Абед.

Также в случае необходимости судьи смогут воспользоваться системой видеопомощи (VAR), за которой будет следить еще один француз Клеман Тюрпен.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Патрик ван Леувен, главный тренер "Маккаби":

– Мы уважаем соперника, но не боимся. Мы будем готовы показать свое качество. Мы знаем, на каком уровне играет наш соперник, и готовы показать свои лучшие качества. В последние недели мы видели команду, которая хочет играть и биться до последней минуты, и это то, что будет сделано и в предстоящей игре.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Наш аналитический департамент просматривает около 6-7 поединков соперника. Я лично посмотрел три игры "Маккаби" полностью. Понимаю, что все соперники, которые попадаются нам в евроукубках – хорошо организованные. "Маккаби" – именно такая команда. Эта команда проводит свои атаки с терпением, держит мяч, не принимает необдуманных решений и доминирует. Это очень достойный соперник.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Маккаби": Даниэл – Еини, Тиби, Родригес, Саборит – Жералдеш, Бен Хаим – Рикан, Перец, Битон – Пешич

"Шахтер": Пятов – Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко – Степаненко – Марлос, Майкон, Патрик, Тайсон – Мораес

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Швхтер" сенсационно не смог обыграть "Колос" из Коваливки в первом официальном матче года.