Лунин рассказал о реакции в 'Реале' на 'возвращение' Роналду

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, комментируя информацию о трансфере Криштиану Роналду в испанский клуб, признался, что местные футболисты не расстроились бы, если б португалец вернулся в команду.

В тоже время вратарь сборной Украины не стал бы говорить, что этот потенциальный переход вызывает какие-то очень серьезные разговоры

"Я не сказал бы, что это как-то сильно и активно обсуждается. Это в основном раздувается и делается прессой, поэтому тяжело что-то сказать. В "Реале" все будут очень рады возвращению Роналду. Я буду точно рад. Поработать с лучшим нападающим, игроком, посмотреть на себя на его фоне – это такой шанс, который выпадает раз в жизни", — сказал Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее многие СМИ сообщили о том, что Лунин не получает достаточного количества игровой практики в мадридском клубе, поэтому может начать следующий сезон в другой испанской команде.