Лунин провел великолепный матч в Испании, заменив травмированного Куртуа. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел свой пятый "сухой" матч за мадридский клуб. 24-летний уроженец Краснограда (Харьковская область) вышел в стартовом составе и отстоял на ноль все 90 минут в поединке 1-го тура чемпионата Испании против Атлетика" из Бильбао.

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Поединок для футболиста сборной Украины оказался не самым сложным. Хозяева провалили игру, сделав лишь один удар в створ ворот, который Лунин легко взял.

Мадридская команда доминировала на поле и с интервалом в 9 минут усилиями Родриго и Беллингема забила в первом тайме два гола.

"Атлетик" - "Реал" - 0:2.

"Атлетик": Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (де Альбенис, 71) – де Галларета, Весга (Эррера, 64) – Нико Уильямс (Беренгер, 46), Муньяин (Гурусета, 46), Унаи Гомес (Санс) , 46) – Уильямс.

"Реал": Лунин – Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 50), Алаба, Фран Гарсия – Вальверде, Тчуамэни, Камавинга (Кроос, 71) – Родриго (Хоселу, 80), Беллингем, Винисиус (Модрич, 80).

За свою игру Андрей от авторитетного статистического портала WhoScored получил оценку 7.3 балла.

Последний раз Лунин в Ла Лиге выходил на поле 25 апреля в матче против "Жироны" (4:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил тяжелую травму на одной из тренировок команды. 31-летний бельгиец порвал переднюю крестообразную связку колена.

После этого мадридцы заявили, что рассматривают возможность приглашения нового вратаря. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как Лунин спорит с тренером вратарей мадридцев во время тренировки.

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