Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в чемпионате Испании. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел свой первый официальный матч за королевский клуб в чемпионате Испании. 23-летний уроженец Краснограда (Харьковская область) сыграл 90 минут в поединке 35-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "матрасников". Единственный гол был забит на 40-й минуте с пенальти. Отметился Янник Карраско.

"Атлетико" солидно напирал в первом тайме, но ударов в створ ворот не было - все "выстрелы" шли рядом со штангами. Андрей даже не прыгал за мячами, раз за разом просто провожая круглый снаряд взглядом

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Единственный момент за матч, когда наш соотечественник действительно спас свою команду от гола случился на 64-й минуте. После удара Матеуса Куньи Лунин успел сложится и отбить мяч, летевший под его опорную ногу.

Напомним, до этого Андрей Лунин играл в матче за "Реал" 21 января. Тогда голкипер сборной Украины помог своему клубу в 1/8 финала Кубка Испании пройти "Эльче". Поединок завершился в дополнительное время со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, за три с половиной года после подписания контракта с "Реалом" наш чемпион мира среди молодежи сыграл за мадридскую команду всего два матча – оба в Кубке Испании. Сайт Transfermarkt оценивает Андрея в 2 млн евро, хотя несколько лет назад он стоил 8,5 млн.

Отметим, что 1 мая Лунин вместе с мадридским клубом выиграл чемпионат Испании.

"Реал", разгромив в 34-м туре Ла Лиги "Эспаньол" (4:0), за 4 тура до конца сезона стал недосягаемых для ближайших соперников, в 35-й раз завоевав вожделенный титул.