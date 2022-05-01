С флагом Украины. Лунин в историческом матче "Реала" стал чемпионом Испании

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вместе с мадридским клубом выиграл чемпионат Испании. "Реал", разгромив в 34-м туре Ла Лиги "Эспаньол" (4:0), за 4 тура до конца сезона стал недосягаемых для ближайших соперников, в 35-й раз завоевав вожделенный титул.

Команда Карло Анчелотти набрала 81 очко. "Севилья", идущая второй, лишилась даже теоретических шансов догнать королевский клуб.

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Этот успех позволил 62-летнему итальянском наставнику оформить уникальное достижение. Анчелотти стал первым тренером в истории футбола, приводивший к чемпионству команды в каждой из европейских лиг топ-5.

Тренер в 2004 году вместе с "Миланом" победил в итальянской Серии А, в 2010-м с английским "Челси" в АПЛ, в 2013 году вместе с ПСЖ стал чемпионом во Франции, в 2017 году "Бавария" под его руководством выиграла Бундеслигу.

Лунин за сезон не провел ни одного матча в чемпионате, однако всегда готов был стать в ворота. После исторической победы в субботу, 30 апреля, Лунин вместе с семьей вышел на поле столичного "Сантьяго Бернабеу", развернув флаг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Лунин выиграл в "Реале" первый трофей – Суперкубок Испании. Мадридская команда победила в финале мини-турнира в Эль-Рияде (Саудовская Аравия) "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0. Украинский вратарь снова остался в запасе "сливочных", но в итоге отпраздновал успех с партнерами.