Лучший гол в истории сборной Украины забил Ярмоленко на Евро-2020. Шева и Ребров – в ТОП-3

Лучшим голом сборной Украины в ее почти 30-летней истории поклонники футбола назвали шедевр Андрея Ярмоленко в матче Евро-2020 против команды Нидерландов. Голосование организовала Украинская ассоциация футбола в связи со своим 30-летием.

На первое место забитый летом 2021 года мяч вингера английского "Вест Хэма" поставили 60% болельщиков, сообщил Telegram-канал УАФ. Тем голом Ярмоленко сократил отставание в счете (1:2), а в итоге "сине-желтые" уступили 2:3.

Хотя болельщики со стажем могут вспомнить очень похожий гол Андрея Шевченко в ворота сборной Словении в плей-офф Евро-2000.

Сам же Шева оказался на второй позиции с памятным голом в ворота сборной России в Москве осенью 1999 года. За него свои голоса отдал 31% фанатов. Тогда встреча завершилась ничьей 1:1, украинцы заняли второе место в группе отбора на ЧЕ после французов, а в стыковых играх уступили словенцам.

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На третьей строчке с 9% голосов оказался бывший партнер Шевченко по "Динамо" и сборной Сергей Ребров. Ему удался потрясающий дальний удар на чемпионате мира 2006 года в матче с Саудовской Аравией.

Напомним, в августе 2021 года Шевченко передал бразды правления сборной Александру Петракову. С ним команда заняла второе место в отборе на ЧМ-2022 и весной сыграет в стыковых поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Зари" отметился зрелищным голом с 30 метров в Лиге конференций.

Тем временем, Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 12-е место.