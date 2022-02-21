Лучший бомбардир УПЛ не сыграет за Украину в плей-офф отбора ЧМ-2022 – СМИ

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик, вероятнее всего, не поможет национальной команде в стыковых матчах отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре. 24-летний футболист получил травму во время занятия в тренажерном зале.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook проинформировало популярное шоу "ТаТоТаке". По данным источника, форвард "сине-бело-голубых" пропустит до полутора месяцев, что практически исключает его участие в стыковом поединке против Шотландии, намеченного на 24 марта.

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"Во время работы со штангой в тренажерном зале Артем серьезно повредил грудную мышцу.

По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит около 5-6 недель. Скорее всего, он пропустит стыковые матчи ЧМ-2022", – говорится в сообщении.

Отметим, что Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Премьер-лиги Украины. В активе Артема 14 забитых мячей (три – с пенальти) в 17 матчах турнира.

Напомним, форвард "Днепра-1" стал настоящим героем сборной Украины на Евро-2020. Именно он вывел нашу команду в четвертьфинал, забив победный гол в ворота шведов на последней минуте овертайма.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов получил перелом ноги и пропустит матчи плей-офф отбора к ЧМ-2022.