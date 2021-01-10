Лучшая футболистка Бундеслиги перешла к невесте в "Челси", установив исторический рекорд. Фотофакт

Максим Иншаков Футбол 15:37, 10.01.2021 Обновлено: 15:56, 10.01.2021

Лондонский "Челси" подписал датскую нападающую Пернилль Хардер, оформив рекордный трансфер в истории женского футбола. Стоимость покупки составила порядка 350 тысяч евро.

Пернилль Хардер
ФК Челси

Хардер стала знаменитой после чемпионата мира среди женщин, не проведя при этом на поле ни одного матча.

После игры 1/8 финала против Швеции 28-летняя датчанка страстно поцеловала шведку Магдалену Эрикссон.

Пернилль Хардер и Магдалена Эрикссон
ФИФА

Именно 27-летняя шведская защитница стала партнершей Хардер по "Челси".

Пернилль Хардер (слева) и Магдалена Эрикссон
ФК Челси

Датчанка, выступая до этого четыре года за "Вольсфбург", забила 27 голов в 21 матче Бундеслиги. Ее команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов. С 16 лет Хардер выступает за национальную сборную Дании, оформив 61 мяч за 118 поединков.

Пернилль Хардер с невестой
Instagram Пернилль Хардер
Пернилль Хардер с подругой
Instagram Пернилль Хардер

Как сообщал OBOZREVATEL, обладательница женского "Золотого мяча" 35-летняя Меган Рапино женилась на 40-летней четырехкратной олимпийской чемпионке по баскетболу Сью Берд.

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