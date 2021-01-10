Найкраща футболістка Бундесліги перейшла до нареченої в "Челсі", встановивши історичний рекорд. Фотофакт

Максим Іншаков Футбол 15:37, 10.01.2021 Оновлено: 15:56, 10.01.2021

Лондонський "Челсі" підписав данську нападницю Перніллу Гардер, оформивши рекордний трансфер в історії жіночого футболу. Вартість покупки становила близько 350 тисяч євро.

Пернілла Гардер
ФК "Челсі"

Гардер стала знаменитою після чемпіонату світу серед жінок, не провівши водночас на полі жодного матчу.

Після гри 1/8 фіналу проти Швеції 28-річна данка пристрасно поцілувала шведку Магдалену Ерікссон.

Пернілла Гардер і Магдалена Ерікссон
ФІФА

Саме 27-річна шведська захисниця стала партнеркою Гардер по "Челсі".

Пернілла Гардер (ліворуч) і Магдалена Ерікссон
ФК "Челсі"

Данка, виступаючи до цього чотири роки за "Вольсфбурґ", забила 27 голів у 21 матчі Бундесліги. Її команда двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів. Із 16 років Гардер виступає за національну збірну Данії й оформила 61 м'яч за 118 поєдинків.

Пернілла Гардер із нареченою
Instagram Пернілли Гардер
Пернілла Гардер із подругою
Instagram Пернілли Гардер

Як повідомляв OBOZREVATEL, володарка жіночого "Золотого м'яча" 35-річна Меґан Рапіно побралася із 40-річною чотирикратною олімпійською чемпіонкою з баскетболу Сью Берд.

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