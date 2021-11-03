Луческу выступил против VAR, несмотря на отмену пенальти в матче 'Динамо' – 'Барселона'

После поединка четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, в котором "Динамо" уступило "Барселоне" на домашнем поле, свое мнение об игре высказал главный тренер киевлян Мирча Луческу. 76-летний специалист уверен, что чемпион Украины с каждым матчем действует все лучше и вскоре окажет сопротивление даже грозной "Баварии".

Также румынский наставник остается противником системы использования видеоповторов (VAR), хотя рефери и отменил 11-метровый в ворота его команды после просмотра момента. Слова Луческу приводит официальный сайт "бело-голубых".

"Я не изменил свое мнение, нет. Ошибки – это часть футбола. Они свойственны и игрокам, и судьям. Считаю, что без VAR футбол был бы лучше", – гнет свою линию ветеран тренерского цеха.

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Также он отметил позитив в действиях своих подопечных.

"Считаю, мы заслуживали добыть хотя бы ничью. Мы играли с "Барселоной" хорошо – на одном уровне с этой великой командой. Мои ребята действовали смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч и шли в атаку.

Я вижу в этом рост футболистов. Уверен, что и с "Баварией" будет хорошая игра. Не уверен, что мы победим, но сыграем хорошо", – оптимистично заявил Мистер.

В пятом туре группового этапа киевляне 23 ноября сыграют с "Баварией" на НСК "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, статистики лидеров "Динамо" признали худшими в матче с "Барселоной".

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