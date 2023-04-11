Луческу стало плохо после матча ''Динамо'' с ''Минаем'' – СМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу почувствовал себя плохо после победы команды над "Минаем" в матче 20-го тура Премьер-лиги. Румынский специалист по этой причине не сможет присутствовать вместе с командой на ближайших играх первенства страны.

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Об этом сообщает FootballHub, чей журналист Алексей Корицикий пытался взять комментарий наставника "бело-синих" о поединке против закарпатцев. По словам представителя СМИ, он встретил Луческу на парковке стадиона "Динамо" и сразу понял, что румынскому тренеру стало плохо.

"Я подошел к авто Луческу и сказал: "Мистер, можно несколько слов по матчу". И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь. Уже сегодня стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи", – рассказал Корицкий.

Отметим, что ранее главный тренер "Динамо" признался, что у него развился коксартроз, известный как артроз тазобедренного сустава.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал Александра Зинченко за реакцию на ошибку в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем". В ответ экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко назвал Леоненко "глупым и вонючим".

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