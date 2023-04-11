''Глупое и вонючее'': экс-игрок сборной Украины двумя слова описал Леоненко после критики Зинченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко жестко осадил экс-нападающего киевского "Динамо" Виктора Леоненко за критику в адрес Александра Зинченко. Глава профсоюза футболистов Нидерландов не стал стесняться в выражениях после того, как ветеран "бело-синих" назвал отвратительным поведение защитника лондонского "Арсенала" после ошибки в матче с "Ливерпулем".

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Об этом Левченко написал на своей странице в социальной сети Twitter. "Виктор Леоненко: "Не понимаю, почему слезы Зинченко не вызывают отвращения у людей". Какое же оно глупое и вонючее", – отреагировал на слова экс-динамовца Евгений.

Отметим, что Зинченко едва не разрыдался после того, как на 87-й минуте игры с "Ливерпуля" позволил обыграть себя сопернику, а его команда пропустила гол и упустила важную победу. Александра тут же заменили и он не скрывал своего расстройства на скамейке запасных.

"Почему это не вызывает отвращение у болельщиков. Человек просто сидит и ноет. Честно, я в шоке", – отреагировал Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый английский футболист Джейми Каррагер разгневался на Александра Зинченко за его результативную ошибку в игре с "Ливерпулем".

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