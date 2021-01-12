Луческу раскрыл имя игрока, которого хотел бы купить в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу лестно отозвался об одном из главных талантов Румынии – Янисе Хаджи, который защищает цвета "Рейнджерс", и признался, что хотел бы поработать с ним.

В интервью изданию Playsport.ro наставник украинского клуба заявил, что занятия под его руководством помогли бы сыну легендарного Георге Хаджи раскрыть свой потенциал, но отметил, что "Динамо" не смогло бы позволить себе его трансфер.

"Все ждут, когда случится переломный момент и Янис станет большим игроком. На него давит фамилия, поэтому я хотел, чтобы мой сын Разван стал голкипером и его не сравнивали со мной. Янису нужен такой тренер, как я, который знает, как работать с талантливыми футболистами. К сожалению, он является слишком дорогим игроком, поэтому я не смог бы его купить. Не будем забывать, что я готовил Георге Хаджи к ЧМ-1994 в США, когда моя "Брешия" подписала его из "Реала". Тогда я издевался над ним, называл его толстым и оставлял в запасе в Серии Б. Посмотрите, что из этого вышло", – рассказал Луческу.

Отметим, что Георге Хаджи был признан лучшим футболистом Румынии в ХХ веке. Он выступал за "Реал", "Барселону", "Брешию", "Галатасарай" и "Стяуа".

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