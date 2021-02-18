Луческу прокомментировал игру "Динамо" в Лиги Европы с "Брюгге"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу остался недоволен результатом игры 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

Румынский наставник расстроен пропущенным голом, отметив, что сделали это из-за своей ошибки, в момент, когда демонстрировали хороший футбол.

Луческу считает, что если бы его подопечные были более прагматичны в обороне, то могли бы выйти в атаку и забить еще один гол.

"У соперника лучше ритм игровой, у них много игр в чемпионате. Они выигрывали единоборства на поле, то есть они на ходу. Но в общем была равная игра. У них не было особых опасных моментов, но было все время давление, особенно со стороны Доста. Ошиблись на угловом у наших ворот. Мне кажется, вратарь должен был выйти и сыграть этот мяч", – заявил Луческу в эфире телеканала "Футбол".

Мистер считает, что "Динамо" не хватало смелости, куража и официальных игр.

"Часто ошибались, очень много потерь было детских, без особого давления. Переусердствовали с длинными передачами, которые соперник легко перехватывал. У нас ответный поединок через неделю. Мы знаем, с кем играем, мы уже увидели команду соперника и нужно хорошо подготовиться и сыграть лучше на выезде", – подытожил главный тренер.

Как сообщал поединок "Динамо" – "Брюгге" на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1. Позже было опубликовано видео голов.