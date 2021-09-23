Луческу проигнорировал коридор почета, организованный "Шахтером" на Суперкубке Украины. Видео

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не стал проходить через коридор почета, который организовали футболисты "Шахтера" перед награждением киевлян за второе место в Суперкубке Украины. Столичный клуб уступил "горнякам" с разгромным счетом 0:3.

Как видно из ролика, который появился в сети, игроки "Динамо" соблюли традицию перед тем, как получить серебряные медали, а румынский специалист и его тренерский штаб стояли возле лавки для запасных. Услышав свое имя, Луческу прошел мимо футболистов "Шахтера", быстро получил награду и ушел в подтрибунное помещение.

Напомним, что старт поединка за Суперкубок Украины получился равным, а первые по-настоящему опасные моменты возникли у "Динамо". Киевляне могли забить два гола на протяжении нескольких минут, но в первом случае удару Владислава Супряги не хватило точности, а во втором блестяще сыграл голкипер "горняков" Андрей Пятов.

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После этого "Шахтер" завладел территориальным преимуществом, что довольно быстро привело к голу. Лассина Траоре точно пробил головой.

Во втором тайме подопечные Роберто Де Дзерби отличились еще дважды: сначала Траоре оформил дубль, а затем Алану Патрику удался фантастический удар из-за пределов штрафной площади.

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча Луческу обвинил донецкий клуб в неуважении к "Динамо" и объяснил, почему матч за Суперкубок Украины не имел смысла.

Итальянский наставник "Шахтера" жестко ему ответил.