Луческу признался, что сказал футболистам "Динамо" в перерыве матча с "Брюгге"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что в перерыве победного матча с "Брюгге" сказал своим подопечным, что они хорошо обороняются и перекрывают атаки соперника, но игра в атаке не получается.

По словам румына, его игроки спешили, суетились и делали ненужные касания и передачи.

"Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. Во втором тайме мы уже не делали этого, а начали больше контролировать мяч и угрожать воротам. Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии – никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые нехарактерны для них. Потихоньку они хотят видеть себя игроками "Динамо", – цитирует Мистера tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Луческу уклонился от ответа, хотел бы он сыграть в 1/8 финала против "Шахтера".

"Я думаю сейчас о "Динамо", давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в Брюгге минимально одолело одноименную бельгийскую команду, а "Шахтер" в Киеве также со счетом 1:0 обыграл "Маккаби" из Тель-Авива.

Уже стали известны все возможные соперники украинских команд.