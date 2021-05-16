Как выглядит жена Мирчи Луческу. Фото

В воскресенье, 16 мая, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вместе со своей женой Нелли вернулся из Киева в Бухарест.

После триумфальной работы в столице Украины к личной жизни 75-летнего румынского специалиста стало еще больше внимания со стороны прессы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядит самый близкий человек тренера.

Мирча и Нелли (в девичестве Елена Страчан) женаты уже 56 лет. У них есть сын Рэзван, который также является футбольным тренером и возглавляет саудовский "Аль-Хиляль". Есть у Мирчи и внуки - Матей и Мария-Луиза.

У жены Луческу украинские корни: ее мать и бабушка родом из Белгород-Днестровского Одесской области. Познакомилась пара в студенческой столовой.

По словам Мистера, он стоял в одной очереди с Нелли и та очень рассердилась, увидев, что женщина, которая обслуживала, положила ему кусок мяса больше, чем ей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу рассказал, как сын убедил его остаться в "Динамо", несмотря на конфликт с ультрас