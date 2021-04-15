"Динамо" снизит цену на "нового Шевченко" – СМИ

"Динамо" готово снизить цену на своего нападающего Владислава Супрягу, который после зимнего межсезонья перестал быть игроком основного состава.

Об этом изданию TuttoMercatoWeb сообщили источники в Украине. Отмечается, что в "Днепре-1", цвета которого футболист защищал в сезоне 2019/20, он забивал много голов благодаря контратакующему стилю игры команды, а наставник киевского клуба Мирча Луческу отдает предпочтение построению позиционных атак через фланги с форвардом Артемом Бесединым на острие.

В информагентстве напомнили, что в летне-осеннее межсезонье 2020 года в услугах Супряги была заинтересована "Болонья". Тогда итальянцы предлагали за украинца 10 миллионов евро, но руководство "Динамо" не согласилось на снижение цены, установленной на отметке в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Владислав принял участие в 29 матчах команды во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянам предложили обменять Супрягу, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал новым Шевченко, и другого своего нападающего Назария Русина на форварда сборной Украины и "Днепра-1" Артема Довбика.