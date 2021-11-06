Луческу назвал виновного в поражении "Динамо", прокомментировав результат матча

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что "Ворскла" заслуженно победила. Румынский специалист взял вину за негативный результат на себя.

"Никаких комментарий не может быть. У соперника было желание. Была и большая помощь от судьи. Мы не заслуживали победу, потому что не забивали свои моменты и не оказывали давление. Мне надо пересмотреть матч. На поле было много непонятных мне ситуаций, поэтому мне необходимо еще раз посмотреть игру", – отметил Мирча Михайлович в эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

По мнению Мистера, одна ошибка его подопечных поспособствовала пропущенному голу.

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"Нам необходимо было создавать моменты, атаковать, но к сожалению не получилось. Нервничали, спешили и допускали много ошибок, так как соперник всеми силами защищался. Было много пауз и много остановок беспочвенных. Нас тормозил и этот момент. Мы виноваты что проиграли. Я беру на себя вину за результат в том плане. что игроков не удалось восстановить после поражения от "Барселоны". Они психологически не смогли вернуться в строй. Слишком мало времени прошло, чтобы игроки были на все 100", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 14-го тура Премьер-лиги между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" завершилась со счетом 1:2.