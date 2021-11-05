14-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 5 ноября, стартует очередной игровой день национального первенства. Первыми в борьбу вступят "Александрия" и "Металлист-1925".

В центральной встрече сойдутся лидер первенства "Динамо" и идущая на четвертом месте полтавская "Ворскла". В свою очередь донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с "Колосом".

По традиции болельщики смогут следить за матчами благодаря прямым трансляциям на телеканале "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание и календарь тура.

Премьер-лига Украины. 14-й тур

5 ноября (пятница)

19:30. "Александрия" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Видео дня

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Роман Блавацкий

6 ноября (суббота)

14:00. "Минай" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Анастасия Романюк

17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Виталий Романов

19:30. "Черноморец" – "Рух", "Футбол 2"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин

7 ноября (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Днепр-1", "Футбол1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

17:00. "Колос" – "Шахтер", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

Арбитр VAR: Николай Балакин

17:00. "Заря" – "Верес", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Львов" – "Десна", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

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