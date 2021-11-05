14-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 5 ноября, стартует очередной игровой день национального первенства. Первыми в борьбу вступят "Александрия" и "Металлист-1925".
В центральной встрече сойдутся лидер первенства "Динамо" и идущая на четвертом месте полтавская "Ворскла". В свою очередь донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с "Колосом".
По традиции болельщики смогут следить за матчами благодаря прямым трансляциям на телеканале "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание и календарь тура.
Премьер-лига Украины. 14-й тур
5 ноября (пятница)
19:30. "Александрия" – "Металлист-1925", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Роман Блавацкий
6 ноября (суббота)
14:00. "Минай" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анастасия Романюк
17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Виталий Романов
19:30. "Черноморец" – "Рух", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин
7 ноября (воскресенье)
14:00. "Ингулец" – "Днепр-1", "Футбол1"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
17:00. "Колос" – "Шахтер", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
Арбитр VAR: Николай Балакин
17:00. "Заря" – "Верес", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
19:30. "Львов" – "Десна", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) продлила контракт со скандальным главой судей.