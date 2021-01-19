Луческу на сборах "Динамо" придумал интересное упражнение для футболистов. Видео

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в первые дни сборов команды в Объединенных Арабских Эмиратах придумал для игроков упражнение, во время которого футболисты парами должны были обыграть вратаря в небольшом пространстве, используя при этом передачи или финты.

Пройти Бущана и Бойко удавалось далеко не всем динамовцам. Обладающие высоким ростом голкиперы легко забирали мяч из ног своих одноклубников.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в первой игре 2021 года на сборах в ОАЭ уступило польской "Легии" 0:2. Свой следующий поединок вице-чемпионы Украины проведут против "Шахтера" из Солигорска.

Несмотря на информацию о возможной отмене матча из-за указа Александра Лукашенко, встреча состоится в срок. Уже известно, как можно будет посмотреть эту игру в Украине.