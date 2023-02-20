''Ливерпуль'' – ''Реал'': где смотреть и во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал" во вторник, 21 февраля, встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Финалисты минувшего розыгрыша турнира сразятся в Великобритании.

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Игру примет легендарный стадион "Энфилд Роуд". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Реал". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Для команд это будет уже 10-я встреча в самом престижном европейском клубном турнире. Трижды они оспаривали трофей в решающем матче. Самым памятным, несомненно, стала битва в Киеве в 2018 года, когда мадридцы выиграли 3:1, а валлиец Гарет Бэйл забил феноменальным ударом в падении через себя.

В финале прошлого сезона "Реал" также одержал победу. На этот раз испанцы выиграли благодаря единственному голу Винисиуса Жуниора.

Фаворитами игры 21 февраля считаются хозяева поля. Ставки на победу "Ливерпуля" принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер лондонского "Челси" Михаил Мудрик неудачно дебютировал за новую команду в Лиге чемпионов. Кроме того, "отвратительный" поступок нашего соотечественника в матче чемпионата Англии вызвал возмущение болельщиков.

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