''Ливерпуль'' – ''Реал'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" примет на своем поле испанский "Реал" (Мадрид) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в римейке решающего матча минувшего сезона во вторник, 21 февраля.

Видео дня

Поединок примет легендарный стадион "Энфилд Роуд". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Реал". Время начала игры – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ЛИВЕРПУЛЬ" – "РЕАЛ"

По традиции болельщики смогут смотреть онлайн в Украине трансляцию поединка благодаря стримминговому сервису Megogo и его канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "ЛИВЕРПУЛЬ" – "РЕАЛ"

Фаворитом поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу "Ливерпуля" принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА "ЛИВЕРПУЛЬ" – "РЕАЛ"

Обслуживать суперматч доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Роль четвертого рефери исполнит Хорациу Фесник.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за которую будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати.

СЧЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля":

– Чтобы выйти дальше, необходимо провести два суперматча. "Реалу" не надо играть по-особенному, и у них все равно будет шанс. Я очень рад, что мы проводим этот матч сейчас, а не несколько недель назад. Жду, что "Энфилд" будет на ногах. Мы снова сделаем все вместе.

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– У нас хорошие воспоминания о прошлогоднем финале в Париже. Это был равный матч. "Ливерпуль" больше владел мячом, но мы хорошо смотрелись в обороне. Сейчас ситуация другая, потому что играть два матча. Мы это учитываем. Нам надо показывать хороший футбол на протяжении 180 минут.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Гакпо

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Эдер Милитао, Рюдигер, Алаба – Модрич, Себальос, Камавинга – Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Для команд это будет уже 10-я встреча в самом престижном европейском клубном турнире. Трижды они оспаривали трофей в решающем матче. Самым памятным, несомненно, стала битва в Киеве в 2018 года, когда мадридцы выиграли 3:1, а валлиец Гарет Бэйл забил феноменальным ударом в падении через себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер лондонского "Челси" Михаил Мудрик неудачно дебютировал за новую команду в Лиге чемпионов. Кроме того, "отвратительный" поступок нашего соотечественника в матче чемпионата Англии вызвал возмущение болельщиков.

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