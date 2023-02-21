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"Ливерпуль" – "Реал": онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
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'Ливерпуль' – 'Реал': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" примет на своем поле испанский "Реал" (Мадрид) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в римейке решающего матча минувшего сезона во вторник, 21 февраля.

Видео дня

Поединок примет легендарный стадион "Энфилд Роуд". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Реал". Время начала игры – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ЛИВЕРПУЛЬ" – "РЕАЛ"

По традиции  болельщики смогут смотреть онлайн в Украине трансляцию поединка благодаря стримминговому сервису Megogo и его канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

''Ливерпуль'' – ''Реал'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

ПРОГНОЗ НА "ЛИВЕРПУЛЬ" – "РЕАЛ"

Фаворитом поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу "Ливерпуля" принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА "ЛИВЕРПУЛЬ" – "РЕАЛ"

Обслуживать суперматч доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Роль четвертого рефери исполнит Хорациу Фесник.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за которую будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати.

''Ливерпуль'' – ''Реал'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

СЧЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля":

– Чтобы выйти дальше, необходимо провести два суперматча. "Реалу" не надо играть по-особенному, и у них все равно будет шанс. Я очень рад, что мы проводим этот матч сейчас, а не несколько недель назад. Жду, что "Энфилд" будет на ногах. Мы снова сделаем все вместе. 

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала": 

– У нас хорошие воспоминания о прошлогоднем финале в Париже. Это был равный матч. "Ливерпуль" больше владел мячом, но мы хорошо смотрелись в обороне. Сейчас ситуация другая, потому что играть два матча. Мы это учитываем. Нам надо показывать хороший футбол на протяжении 180 минут.

''Ливерпуль'' – ''Реал'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Гакпо

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Эдер Милитао, Рюдигер, Алаба – Модрич, Себальос, Камавинга – Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

''Ливерпуль'' – ''Реал'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Для команд это будет уже 10-я встреча в самом престижном европейском клубном турнире. Трижды они оспаривали трофей в решающем матче. Самым памятным, несомненно, стала битва в Киеве в 2018 года, когда мадридцы выиграли 3:1, а валлиец Гарет Бэйл забил феноменальным ударом в падении через себя.

''Ливерпуль'' – ''Реал'': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер лондонского "Челси" Михаил Мудрик неудачно дебютировал за новую команду в Лиге чемпионов. Кроме того, "отвратительный" поступок нашего соотечественника в матче чемпионата Англии вызвал возмущение болельщиков.

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