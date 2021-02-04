"Ливерпуль" потерпел неожиданное поражение и прервал серию, которая длилась 37 лет. Видео

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Брайтону" в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счетом 0:1.

Подопечные Юргена Клоппа, коэффициент на победу которых составлял 1,40, не смогли подтвердить реноме фаворита и уступили сопернику даже по статистическим показателям. "Красные" хоть и создали первый момент в поединке, когда Мохаммед Салах пробил выше ворот после выхода один на один с голкипером, но после этого долго не могли найти свою игру.

Гости несколько раз опасно огрызались, а на старте второй половины сумели даже выйти вперед после скидки головой и точного удара из пределов штрафной площади в исполнении Стивена Альзате. Как оказалось, этот гол стал единственным в матче.

"Ливерпуль" имел шанс отыграться, но Салах снова не использовал хорошую возможность, пробив неточно из очень выгодной позиции. Отметим, что первый удар в створ ворот соперника подопечные Клоппа нанесли только на 76-й минуте.

"Брайтон" впервые за 37 лет выиграл у "Ливерпуля" на его поле.

Теперь "красные" отстают лидирующего "Манчестер Сити" на 7 очков при том, что "горожане" имеют игру в запасе. В воскресенье, 7 февраля, команды встретятся на поле подопечных Клоппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Ливерпуль" сенсационно уступил в домашнем матче "Бернли" и прервал невероятную серию, которая длилась 68 матчей.