"Ливерпуль" сенсационно проиграл и прервал серию, которая длилась 68 матчей. Видео

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли" со счетом 0:1 в матче 19-го тура английской Премьер-лиги и прервал серию из 68 домашних матчей без поражений, которая началась еще в апреле 2017 года.

Хозяева доминировали по ходу всего поединка, имея значительное преимущество во владении мячом (78 на 22), ударам (27 против 6 всего, 6 против 4 в створ ворот), и угловым (12:0) и другим показателям, но все равно не сумели отличиться хотя бы однажды. Главный момент "Ливерпуля" в первом тайме упустил Дивок Ориги, который вышел один на один с голкипером после ошибки защитника, но пробил в перекладину.

Во второй половине встречи подопечные Юргена Клоппа продолжили давление и создали несколько опасных моментов с участием Мохаммеда Салаха и Садио Мане, но забить единственный гол удалось именно гостям. "Бернли" выиграл борьбу недалеко от штрафной площади соперника, в результате чего нападающий Эшли Барнс оказался перед голкипером Алиссоном. Он пробросил мяч себе на ход и был сбит с ног – судья незамедлительно назначил пенальти, который реализовал сам Барнс.

68-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" была второй самой длинной в истории высших английских дивизионов. Рекорд принадлежит "Челси", который не знал горечи поражений в 86 поединках подряд (серия закончилась в октябре 2008 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" в главном матче первого круга АПЛ.