Визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів в середу, 14 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу. До компанії ПСЖ і "Челсі" які днем раніше вийшли до півфіналу, приєдналися іспанський "Реал" і англійський "Манчестер Сіті".

Мадридці відкатали нульову нічию з "Ліверпулем" (перший матч закінчився перемогою 3:1), а "городяни" змогли дотиснути непоступливу дортмундську "Боруссію", вигравши як і в першій грі з рахунком 2:1.

У матчі "Реал" – "Ліверпуль" гості з перших хвилин шокували своєю агресією і тиском. Вже на 2-й хвилині Салах після передачі Мане міг відкривати рахунок, але його удар з периметра відбив ногою Куртуа. Через 10 хвилин вже Мілнер міг забивати, але знову виручив голкіпер збірної Бельгії.

Лише до центру тайму "вершковим" трохи вдалося відсунути гру від своїх воріт і на 20-й хвилині Бензема зміг створити перший, і як виявилося єдиний небезпечний момент першої половини.

Французький футболіст втік від двох захисників, але його постріл прийняла на себе штанга.

Англійці продовжували володіти ініціативою, але дуже поспішали в заключних фазах своїх атак, що нівелювало всі спроби забити гол.

Після перерви ситуація не змінилася. Знову "Ліверпуль" організував стартовий штурм, який завершився нічим і знову "Реал" виглядав безпорадно, безуспішно намагаючись зв'язати 2-3 пасу в щось осмислене.

За весь другий тайм господарям так і не вдалося створити щось по-справжньому гостре.

"Ліверпуль" Англія – "Реал Мадрид" Іспанія 0:0 (0:0, 0:0)

Ліверпуль – Аліссон, Кабак (Діогу Жота, 60), Робертсон, Філліпс, Александер-Арнолд, Фабіньо, Мілнер (Тіаго Алькантара, 60), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Вейналдум, Салах, Фірміно (Шакірі, 82).

Реал Мадрид – Куртуа, Начо, Менді, Мілітао, Вальверде, Кроос (Одріосола, 72), Каземіро, Вінісіус Жуніор (Родріго, 72), Модріч, Асенсио (Іско, 82), Бензема.

Попередження: Каземіро (25), Робертсон (25), Філліпс (59).

У паралельній зустрічі "Манчестер Сіті" пропустив вже в дебюті. На 15-й хвилині Холанд створив момент для Дауда – його удар накрили, але підібрав Беллінгем і другим дотиком викрутив точно в дальню дев'ятку – 1:0.

Пропущений гол розлютив англійських футболістів, які влаштували "Боруссії" великі проблеми, притиснув її до воріт. На 38-й хвилині Зінченко міг забивати головою, але його удар під поперечину потягнув Хитц.

У другому таймі "Сіті" продовжив грати першим номером. На 51-й хвилині гравець збірної України після рикошету змусив голкіпера працювати, а через 60 секунд Джан намагався зіграти головою у своєму штрафному і зачепив м'яч рукою.

Пенальті реалізував Марез – 1:1.

Німці кинулися забивати необхідний другий гол, який перевів би матч в овертайм, але замість цього пропустили самі.

На 75-й хвилині голкіпер "Дортмунда" не побачив удар у воротарський кут після розіграшу з кутового і Філ Фоден зробив рахунок 1:2.

"Боруссія" Д Німеччина – "Манчестер Сіті" Англія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 15 Беллінгем, 1:1 – 55, пенальті Марез, 1:2 – 75 Фоден.

Боруссія Д – Хитц, Морей (Тіггес, 81), Аканджі, Хуммельс, Геррейро, Дауд (Азар, 76), Беллінгем (Брандт, 81), Кнауфф (Рейну, 68), Джан, Ройс, Холанд.

Манчестер Сіті – Едерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Діаш, Зінченко, Фоден, де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі, Марез (Стерлінг, 88), Гюндоган.

Попередження: Беллінгем (39).

Напередодні до 1/2 фіналу вийшли французький ПСЖ і англійський "Челсі". Таким чином півфінальні пари виглядають наступним чином:

ПСЖ – "Манчестер Сіті" і "Реал Мадрид" – "Челсі". Перші ігри намічені на 27 квітня. У вiдповiдь – на 4 травня.