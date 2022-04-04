Лидер сборной Украины назвал главную проблему стыковых матчей ЧМ-2022 и обратился к ФИФА и УЕФА

Александр Чеканов
Футбол
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Лидер сборной Украины назвал главную проблему стыковых матчей ЧМ-2022 и обратился к ФИФА и УЕФА

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко призвал ФИФА и УЕФА еще раз перенести матчи плей-офф к чемпионату мира 2022 года. По мнению игрока, нашей команде может не хватить времени для подготовки к поединкам против Шотландии и, возможно, Уэльса.

Об этом сам Степаненко заявил в интервью британскому изданию Times. Хавбек "Шахтера" подчеркнул, что после длительного простоя игрокам нужно провести как можно больше матчей.

Сборная Украины по футболу

"Мы не хотим, чтобы нас считали жертвами. Мы сильные и способные ребята, все в порядке, и мы можем играть на все 100 процентов. Но вопрос, который я хотел бы задать, заключается в том, как мы можем играть важный матч, не проводя долго встреч? Добиться двух положительных результатов будет крайне сложно. Мы надеемся, что ФИФА и УЕФА признают это и отложат матчи, чтобы у нас было больше времени на подготовку", – сказал Степаненко.

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Поддержка Украины на футбольных полях.

Отметим, что поединки плей-офф отбора ЧМ-2022 с участием сборной Украины были перенесены с марта на июнь. Уже известно, что победитель встречи "желто-синих" с Шотландией сразится с Уэльсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Катаре состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года. Украинская сборная в случае успеха в стыковых матчах сыграет с Ираном, США и Англией.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022.

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