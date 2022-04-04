Лидер сборной Украины назвал главную проблему стыковых матчей ЧМ-2022 и обратился к ФИФА и УЕФА

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко призвал ФИФА и УЕФА еще раз перенести матчи плей-офф к чемпионату мира 2022 года. По мнению игрока, нашей команде может не хватить времени для подготовки к поединкам против Шотландии и, возможно, Уэльса.

Об этом сам Степаненко заявил в интервью британскому изданию Times. Хавбек "Шахтера" подчеркнул, что после длительного простоя игрокам нужно провести как можно больше матчей.

"Мы не хотим, чтобы нас считали жертвами. Мы сильные и способные ребята, все в порядке, и мы можем играть на все 100 процентов. Но вопрос, который я хотел бы задать, заключается в том, как мы можем играть важный матч, не проводя долго встреч? Добиться двух положительных результатов будет крайне сложно. Мы надеемся, что ФИФА и УЕФА признают это и отложат матчи, чтобы у нас было больше времени на подготовку", – сказал Степаненко.

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Отметим, что поединки плей-офф отбора ЧМ-2022 с участием сборной Украины были перенесены с марта на июнь. Уже известно, что победитель встречи "желто-синих" с Шотландией сразится с Уэльсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Катаре состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года. Украинская сборная в случае успеха в стыковых матчах сыграет с Ираном, США и Англией.

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