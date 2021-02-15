Леоненко похвалил "Динамо" за матч с "Олимпиком"

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко положительно оценил игру киевского "Динамо" в матче 14-го тура Премьер-лиги Украины с "Олимпиком".

В эфире программы "Великий футбол" эксперт отметил, что команде Мирчи Луческу удалось создать немало моментов у ворот соперника и добыть заслуженную победу.

"Динамо" неплохо выглядело, но Беседин должен вратарю подарить какой-то подарочек. И Попов мог забить, а мы забываем, что еще были удаления. Моментов было много – это плюс для "Динамо", а минус для "Олимпика" – это большое количество грубых ошибок. Великолепный гол забил "Олимпик", но потом их просто не заметили", – сказал Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу пришлось лично расчищать поле стадиона от снега перед игрой с "Олимпиком".