Букмекеры оценили шансы "Динамо" и "Шахтера" на выход в четвертьфинал ЛЕ

"Динамо" и "Шахтер" являются явными аутсайдерами своих противостояний в 1/8 финала Лиги Европы.

Спортивные аналитики не отдают подопечным Мирчи Луческу преимущество даже в домашнем поединке. Коэффициент на домашнюю победу киевлян составляет 3,20, а выездной успех "Вильярреала" оценивается котировкой 2,20. Соответственно, поставить на выход "Динамо" в четвертьфинал ЛЕ можно за 4,00, а на проход испанцев – за 1,22.

Похожая картина и в паре "Ромы" и "Шахтера", но там букмекеры дают все же больше шансов подопечным Луиша Каштру. Ставки на триумф "горняков" по итогам двухматчевого противостояния принимаются за коэффициент 2,62, а котировки на успех подопечных Паулу Фонсеки находятся на уровне 1,44.

Напомним, что первые поединки пройдут 11 марта, а ответные – 18 марта. "Динамо" сначала встретится с "Вильярреалом" в Киеве на НСК "Олимпийский", а затем поедет на выезд в Испанию. "Шахтер", наоборот, начнет в Риме, после чего сыграет с "Ромой" в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Стали известны все пары.