Легионер "Шахтера" может перейти в английский гранд – СМИ

Восходящая звезда донецкого "Шахтера" Манор Соломон может продолжиться карьеру в лондонском "Арсенале".

Об этом в своем Telegram-канале написал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. По его мнению, возвращение в команду талантливого хавбека Михаила Мудрика является сигналом к будущему трансферу израильского легионера "горняков".

"Ну что ж, Мудрик неплохо набрал в "Десне". Почему сейчас? Как версия – Соломон в "Арсенал". Шансы Тайсона и Коноплянки можете оценить сами, тем более первый нужен не только слева", – сообщил журналист.

Отметим, что Соломон выступает за "Шахтер" с 2019 года. За это время Манор провел 62 матча за украинскую команду и забил 12 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Манор Соломон рассказал о готовности помочь "Динамо" с трансфером соотечественника.