Легіонер "Шахтаря" може перейти в англійський гранд – ЗМІ

Висхідна зірка донецького "Шахтаря" Манор Соломон може продовжитися кар'єру в лондонському "Арсеналі".

Про це у своєму Telegram-каналі написав головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. На його думку, повернення до команди талановитого хавбека Михайла Мудрика є сигналом до майбутнього трансферу ізраїльського легіонера "гірників".

"Ну що ж, Мудрик непогано набрав у "Десні". Чому зараз? Як версія – Соломон в "Арсенал". Шанси Тайсона та Коноплянки можете оцінити самі, тим більше перший потрібен не тільки зліва", – повідомив журналіст.

Відзначимо, що Соломон виступає за "Шахтар" з 2019 року. За цей час Манор провів 62 матчі за українську команду і забив 12 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Манор Соломон розповів про готовність допомогти "Динамо" з трансфером співвітчизника.