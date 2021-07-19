Ливень, накрывший Киев, стал рекордным: Кличко рассказал, как коммунальщики борются со стихией

В понедельник, 19 июля, столицу накрыл ураган с мощным ливнем. Всего за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что в городе к ликвидации последствий непогоды привлекли 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке коммунальной корпорации "Киевавтодор" – в целом 326 коммунальщиков.

О борьбе с непогодой в столице отчитался мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что коммунальщики заблаговременно подготовились к ненастью.

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"Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали стоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб. Однако такое количество осадков за короткий промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров", – рассказал Кличко.

Из-за сильного дождя в разных частях города наблюдались подтопления, сейчас коммунальщики работают над устранением их последствий.

"Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, улицах Кирилловской и Автозаводской, проспекте Победы и т.д." – рассказали в пресс-службе.

Техника заблаговременно дежурила на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на улице Брожки, у тоннеля на улице Елены Телиги, который постоянно заливает водой.

Для борьбы со стихией автодоровцы используют специальную технику – гидромониторы, илососы, мотопомпы.

"Специалисты КК" Киевавтодор "постоянно контролируют ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение проблемных мест", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля, из-за сильных дождей в Киеве затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок" на красной линии подземки.