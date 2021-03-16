Кварцяный из-за Луческу обратился к болельщикам "Динамо"

Бывший тренер "Волыни" Виталий Кварцяный попросил болельщиков киевского "Динамо" дать Мирче Луческу спокойно работать в клубе.

Кварцяный в эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital отметил невероятную работоспособность румынского специалиста.

"Я удивлен его активностью, работоспособностью. Он показал, что старый конь борозду не портит. И, вопреки пословице, глубоко пашет. Поэтому хотел бы попросить через это интервью болельщиков "Динамо" так не реагировать и не мешать ему работать. Потому что он делает колоссальный объем работы и хочет привить что-то новое, развивать украинских футболистов", – сказал Кварцяный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу заявил, что его взаимоотношения с фан-сектором являются рекламой как футбола в целом, так и киевского клуба.

Мистер объяснил свой ироничный жест рукой в адрес ультрас в ответ на баннеры с надписью "Lucescu, go away!" (Луческу, убирайся – Ред.).