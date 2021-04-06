Кубок Украины по баскетболу: опубликовано эмоциональное видео финальной битвы

В Киеве первого уикенда апреля определился обладатель Кубка Украины сезона-2020/21. В решающем поединке Строитель победил Черкаськи Мавпы – 93:70.

Трофей стал уже пятым в клубной казны столичных баскетболистов.

MVP финала стал американский легионер Будивельника Стивен Бурт. Это уже его второй титул лучшего игрока финала Кубка Украины. Первую награду защитник получил по итогам выигранного в составе Днепра финала 2011 года против Азовмаша.

Смотрите послематчевые видео финала Кубка Украины 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале КУ "Черкаськи Мавпы" обыграли "Запорожье" 79:67, а "Будивельник" прошел МБК "Николаев" 82:71.