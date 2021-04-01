'Черкаськи Мавпы' вышли в финал Кубка Украины по баскетболу

"Черкаськи Мавпы" обыграли "Запорожье" и вышли в финал Кубка Украины по баскетболу. Поединок завершился со счетом 79:67.

Похоже, усталость после четвертьфинальных матчей накануне сказалась на действиях команд в сегодняшнем поединке. За первую четверть соперники набрали на двоих 28 очков. А за первую половину матча – 56. При этом запорожцы пытались задавать тон игре, заставляя жителей города догонять. Максимальный отрыв "Запорожья" в девять очков "Мавпы" сократили до большого перерыва до четырех.

С началом второй половины уже Черкассы пытались навязать свою игру. Им также удалось оторваться на девять очков. И еще до начала заключительной 10-минутки разница сократилась до одного балла.

Впрочем черкасщане своего уже не пустили. На заключительную часть матча у игроков Максима Михельсона осталось больше сил. Мавпы взялись уверенно увеличивать преимущество в счете. Ритм игры запорожцев, как и в предыдущем поединке, задавали Кефе, Сизов и Маяускас, но на этот раз им не удалось спасти команду на последних минутах.

Запорожье – Черкаськи Мавпы – 67:79 (16:12, 14:14, 22:27, 15:26)

Запорожье: Сизов 19 Кефе 17 Маяускас 16 Мальчевский 8, Тихонов 6о + 5пд, Грицак 1, Титов 5пд, Рагимов, Морозов.

Черкаськи Мавпы: Янг 17 Райт 14о + 7пд, Камерон 14 Конев 8о + 7пд Попов 8, Ткаченко 4, Дзюба 2, Сергеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Николаев" и "Запорожье" сенсационно стали первыми полуфиналистами Кубка Украины по баскетболу после побед в матчах с "Днепром" и "Киев-Баскетом", соответственно. Кроме того, в Финал четырех пробились "Черкаськи Мавпы", одолев действующего обладателя Кубка Украины – БК "Химик", и "Будивельник", который победил "Прометей".