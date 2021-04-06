Кубок України з баскетболу: опубліковано емоційне відео фінальної битви

У Києві першого вікенду квітня визначився володар Кубку України сезону-2020/21. У вирішальному поєдинку "Будівельник" переміг "Черкаських Мавп" – 93:70.

Трофей став уже п'ятим у клубній скарбниці столичних баскетболістів.

MVP фіналу став американський легіонер "Будівельника" Стівен Бурт. Це вже його другий титул найкращого гравця фіналу Кубку України. Першу нагороду захисник отримав за підсумком виграного в складі Дніпра фіналу 2011 року проти "Азовмаша".

Дивіться післяматчеве відео фіналу Кубку України 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі КУ "Черкаські Мавпи" обіграли "Запоріжжя" 79:67, а "Будівельник" пройшов МБК "Миколаїв" 82:71.