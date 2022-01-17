'Шевченко почти не спал': почему известный тренер не удивлен увольнением украинца и чем возмущены итальянские фанаты

Руководство "Дженоа" отправило в отставку Андрея Шевченко, потому что не простило ему поражения от "Специи". Но могут быть и нюансы с трансферами – считает известный наставник Вячеслав Грозный. Хотя итальянские фанаты пишут, что увольнение украинца после двух месяцев работы выглядит немного странно, если вспомнить, что ему обещали дать время и под него планировали трансферы.

OBOZREVATEL же решил разобраться, почему все-таки не получилось у Шевченко в "Дженоа" и как руководство "Грифонов" высмеивают болельщики в Италии.

"Шевченко имел ограниченные знания"

Только ленивый сейчас не говорит, что Шевченко пришел в "Дженоа" в очень тяжелое для команды время и у него был, мягко говоря, сложный график. Что подчеркивали и в материале La Gazzetta dello Sport. В соперниках у "Грифонов" были "Ювентус", "Милан", "Рома", "Лацио" и "Аталанта". Отсюда и лишь одна победа в 11 встречах.

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И было бы слишком самонадеянно ждать, что украинский специалист начнет обыгрывать итальянских грандов только благодаря своему имени, имея разваленную команду, погрязшую в травмах и психологических проблемах. К тому же Шевченко любит атакующий футбол, а "Грифоны" в последнее время предпочитали обороняться.

Также специалисты La Gazzetta считают, что "украинский тренер имел ограниченные знания о нынешнем чемпионате Италии". И, видимо, недооценил бедственное положении "Дженоа", в частности. В тренерском штабе Шевченко был итальянец Мауро Тассотти, но этого оказалось недостаточно. СМИ не исключают, что у возможного преемника-иностранца Шевы тоже могут быть похожие проблемы во время спасательной операции.

Считается, что ключевым матчем для украинского тренера стала дуэль со "Специей", которую он, по иронии судьбы, пропустил. Тест Шевченко на коронавирус дал позитивный результат, он не смог вывести команду против конкурента за выживание, и "Грифоны" проиграли – 0:1.

Хотя бытует и другое мнение: камнем преткновения тренера и руководителей клуба стало усиление команды. Под Шевченко якобы планировались определенные трансферы, но затем боссы пошли на попятную. Как сообщает Il Secolo XIX, накануне разрыва контракта украинец спорил с владельцами "Дженоа" о переходах Алексея Миранчука и Надима Амири, которых хотел бы подписать.

"Шевченко не простили "Специю"

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный не удивлен отставкой Шевченко. И также считает, что решающим в судьбе украинского специалиста в "Дженоа" стало поражение от "Специи", хотя не отрицает, что, возможно, руководство "Грифонов" не сдержало каких-то своих обещаний, в том числе трансферных.

"Это особенности нашей профессии – руководство клуба принимает решение в зависимости от результата. Если он есть, то тренер работает дальше, нет – ставят другого. Знаю, что уволен из "Эвертона" Рафаэль Бенитес, который был инициатором приглашения Миколенко. А он – очень опытный тренер, выигрывал Лигу чемпионов", – отметил Грозный.

Украинский наставник подчеркнул, что любой клуб считает, что тренер должен приходить и давать результат: "И когда ты подписываешь контракт, то должен все взвешивать. Я не знаю, какая была договоренность между Шевченко и руководством "Дженоа". Но все достаточно просто: при Андрее команда в Серии А ни разу не выиграла.

"Дженоа" только в Кубке обыграл "Салернитану", но уступил "Специи". А Италия достаточно быстро реагирует на результаты. Если бы Моуринью с "Ромой" не обыграл "Кальяри", то уверен, что и с ним бы расторгли контракт. Но таковы условия – кто платит деньги, тот заказывает музыку.

И если бы в Кубке "Дженоа" проиграл "Салернитане", но потом обыграла "Специю", то Шевченко бы работал по сегодняшний день".

"Конечно, если Андрей шел в "Дженоа", значит он видел возможность борьбы за выживание. Никто же не думал, что проиграют "Специи". Но итальянцы очень эмоциональные и, считаю, "Специю" ему не простили". Думаю, что решение было принято именно после этого матча, а не после "Милана" в Кубке. И не только Андрея, там бы любого сменили", – уверен опытный наставник.

Грозный отмечает, что Шевченко должен был понимать, куда он идет. И поддерживает его выбор: "Многие пишут, что Шевченко не нужно было идти в "Дженоа". Но разве ему кто-то давал элитную команду?

Шевченко ни дня не тренировал клуб. Он это понимал, это понимало руководство. Скорее всего, это был длительный проект. Но, возможно, где-то они разошлись во мнении по комплектованию, в каком-то видении игры. Тут мне сложно комментировать".

Грозный подчеркнул, что в финансовом плане Андрей только выиграет в этой ситуации. Еще бы, ведь по информации TuttoMercatoWeb украинец и его штаб получат 20 млн евро компенсации. Но вот в плане рейтинга, по мнению Грозного, украинец проиграл, потому что сейчас клубы будут смотреть на то, что Шева мало поработал, получив назначение лишь 7 ноября, и нет результата.

"Да, многие известные тренеры, как Гвардиола и Конте, начинали с детского и юношеского футбола. Но Андрей решил пойти своим путем. Да, сейчас не получилось, но отрицательный опыт тоже опыт. К тому же я читал Бышовца и согласен с ним, что работа в сборной ни в какое сравнение не идет с работой в клубе, – считает украинский наставник.

В сборной ты собираешь сливки. И по сути не тренируешь футболистов, их в клубах готовят клубные тренеры. А ты должен быть больше психологом и готовиться к каждому конкретному матчу".

"Почему-то все решили, что приняв любую команду, Шевченко сразу даст результат, но так не бывает, автоматом ничего не переносится. И все забыли, что в отборе к чемпионату мира-2018 года Андрей Шевченко со своим штабом отработал не очень удачно, команда не попала на турнир", – вспомнил тренер.

Грозный отмечает, что рассказывая о жизни тренеров, журналисты не обращают внимания проблемы, которые возникают в том числе и по вине руководства клуба: "То, что 24 часа в сутки ты находишься под стрессом и достаточно часто работодатели не выполняют того, о чем изначально договаривались, об этом никто не говорит.

Крайний всегда тренер. Ты договариваешься об одних игроках, а после подписания контракта тебе говорят: "Извините, мы не можем их взять". А ты работаешь и стараешься не выносить сор из избы".

При этом наставник уверен, что если спросить Андрея о двух месяцах в "Дженоа", то он скажет, что за это время он получил опыт, которого у него никогда не было.

"Уверен, что Шевченко почти не спал и 24 часа в сутки жил тем, как сделать "Дженоа" лучше и чтобы они набрали как можно больше очков. Но одного желания в нашей профессии мало. Ты даешь результат, и ты – хороший тренер, не даешь – и тебя меняют. И чем быстрее наставники это принимают, тем для них лучше", – считает Грозный.

"Какой фарс!"

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции. Но многие фанаты в Италии и не только все равно поддерживают украинского тренера.

Дэн не сдерживал своих эмоций под новостью про отставку Шевченко: "Это настолько смешно, насколько вообще возможно! Какой фарс! Какой теперь тренер в здравом уме захочет занять пост главного тренера "Дженоа" после этого фиаско с Шевой (что, конечно, не его вина)..."

LDN: "Надеюсь, "Дженоа" постигнет та же участь, что и "Палермо". Абсолютная шутка клуба. Кто в здравом уме подумает, что сможет остаться здесь надолго?! Неудивительно, что берут на работу одних и тех же стариков, потому что никому больше не нужны остатки этого бардака. Они заслуживают понижения".

Росарио: "Смена владельца не изменила менталитет постоянного найма и увольнения. Какой фарс. Было ясно видно, что против "Милана" игроки играли за Шеву. Отсутствие качества – проблема "Дженоа".

Milan Fan: "Зачем вам приглашать тренера из-за рубежа, если вы просто хотите быстро встряхнуть свою команду, которая пытается избежать вылета? Это была бы лучшая работа для обычных имен, таких как Давиде Баллардини или Эдоардо Рея. Если привезли Шевченко, то дайте ему время и долгий проект".

Хотя среди фанатов "Дженоа" нет единого мнения. Одни считают, что Шевченко практически не дали возможности наладить игру с теми футболистами, которых он начал подписывать, другие отмечают, что ему не хватает опыта и приглашение было ошибкой. А третьи уверены, что даже Гвардиола не разберется в том бардаке, который сейчас в команде, и готовятся к Серии Б.

Мало кто верит, что сможет добиться результата с "Дженоа" француз Абдулай Конко, который раньше работал с юношеской командой генуэзцев. Да и немецкий специалист Бруно Лаббадиа, которого сватают в Геную, не вызывает доверия у фанатов "Грифонов".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в "Дженоа" объяснили, почему уволили Шевченко.