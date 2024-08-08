'Кривбасс' возвращается в еврокубки: сможет ли команда Вернидуба зацепиться за Лигу Европы

Сегодня криворожский "Кривбасс" начинает свой путь в Лиге Европы. Возвращение в еврокубки произошло под руководством амбициозного тренера Вернидуба, а сама команда провела значительное усиление. OBOZ.UA рассказывает, чего ждать от клуба на международной арене и за счет чего побеждать "Викторию".

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Новая/очередная попытка в Европе

Сейчас мы смотрим на новый Кривбасс - эта команда была преобразована совсем недавно и вернула большой футбол в Кривой Рог. В своей истории еще старый клуб дважды был участником еврокубков: соревновались в Кубке УЕФА в 1999 и 2000 годах, но дальше первого круга не проходили. Сначала проиграли "Парме" (кстати, победителю розыгрыша 98/99), а затем "Нанту". Сейчас новая попытка, перестроенная команда возвращается в Лигу Европы как бронзовый призер Украинской Премьер-лиги.

Особое внимание к команде во всей Днепропетровской области – это теперь на неопределенное время единственный представитель региона и в УПЛ, и в Европе. Им повезло с квалификационным этапом: сразу 3-й, это всего 2 соперника впереди. Если команда удержится за два раунда и выйдет в основной этап ЛЕ, то подопечные Вернидуба станут еще одними первопроходцами обновленной таблицы.

У "Кривбасса" много шансов остаться в еврокубках

Криворожцам следует выигрывать первый матч: "Виктория" непростой соперник, но проходной, особенно с таким составом наших представителей (об этом дальше). Победителя пары ждет встреча против "Хартс" - для шотландцев это будет единственный и решающий матч в плей-офф Лиги Европы.

Кстати, текущий старт позволяет красным рассчитывать на запасной путь: если они все же проиграют чешской "Виктории", то выпадут в плей-офф Лиги Конференций. Уже известный возможный соперник – это "Бетис". Конечно, мы рассчитываем на победу и на этой, и на следующей неделе именно украинской команды, тогда они точно останутся в еврокубках. Вопрос будет только в каком.

Кто будет удивлять?

В этом сезоне по всем заявлениям криворожцы выглядят как максималисты. Об этом говорят и игроки, и сам Вернидуб. Однако слова не адресованы именно на еврокубки: команда акцентированно собирается бороться за медали УПЛ, а в Европе будет отталкиваться от результата. Коуч сказал, что адаптация игроков проходит успешно, легионерам немного тяжелее, но они уже вливаются в коллектив.

"Очень рассчитываю на всех новичков. Да, понимаю, что быстро интегрироваться в нашу игру им будет нелегко, нужно время. Ожидаю, что они помогут "Кривбассу" в новом сезоне и в дальнейшем". - Юрий Вернидуб, главный тренер "Кривбасса"

На трансферном рынке команда действовала интересно: к конкуренту пошел Бескоровайный, ему на замену пришел Романчук и уже показал, что готов стать главным центрбеком. Надо будет решать по опорной зоне, потому что там перебор на не так много мест. Еще и вопрос голкипера открыт: у Клищука и Маханькова одинаковое доверие от тренера, интересно, кто получит право играть в ЛЕ.

Атакующее звено закрыто – сюда взяли только Оче, в другом помогут Кузик, Хомченовский и Кожушко. Интересно, что предложит Принс Аду - ганец за летнее собрание набрал уверенности и прокачал использование обеих ног. "Кривбасс" уже объявил заявку на еврокубковый сезон 24/25 - там 3 вратаря, 6 защитников, 9 полузащитников и 3 форварда:

На что способна "Виктория"?

"Виктория" - команда с опытом еврокубков, в прошлом сезоне смогла дойти до четвертьфинала Лиги Конференций. Команды уже пересекались - этой зимой во время спаррингов, тогда украинцы проиграли 3:0. За полгода изменилось не так много, поэтому опыт неоценим. В "Славию" продали Хори, докучавшего криворожцам в товарняке, поэтому чехи перебирают атакующую линию. Возглавит ее Павел Шульц – в прошлом сезоне 23-летний игрок настрелял 18 голов при 6 ассистах и уже неоднократно забивал в этом.

В этих играх будет много борьбы. "Виктория" не такая грязная по стилю, как тот же "Партизан" (который просто сносил динамовцев в любой ситуации), но имеет в составе габаритных и мощных игроков. Слабое звено, на которое криворожцам следует обратить внимание – защита: представители Пльзеня почти не фолят, поэтому и много пропускают. Для скоростных качеств украинской команды это может быть лазейка на нужный результат.

Кстати, Вернидуб сказал, что в матче УПЛ против "Черноморца" он смотрел, кто готов к главному вызову евросезона. Мы же получили шок от упущенных моментов. "Кривбасс" в первом тайме проводил очень много времени у ворот несобранного соперника, но забил лишь раз, и то гол едва не отменили из-за подозрения офсайда. Какая бы плохая защита не была у соперника, нашим нужно улучшить точность в решающий этап атаки, ведь такое "Виктория" не будет прощать собственными контратаками.

Первая игра пройдет в Кошице, именно там "Кривбасс" заявился на домашние матчи еврокубков. Встреча против "Виктории" начнется 8 августа в 21 часов по Киеву, ответный матч - 15 числа в 20 часов в Пльзене.