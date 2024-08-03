Не только Бущан и Судаков. Самые дорогие игроки УПЛ – в каких они клубах играют

Уже сегодня стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги. 16 клубов будут определять, возможно, нового чемпиона, место ассоциации в клубном рейтинге и кто попадет в еврокубки. Главным активом останутся, конечно, игроки. Этим летом было немало громких трансферов – и самое время сосчитать деньги. OBOZ.UA рассказывает о самых дорогих игроках нового украинского чемпионата.

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В топе традиционно только "Динамо" и "Шахтер"

22 самых дорогих игрока перед стартом сезона УПЛ - динамовцы или горняки. Это обычная картина, меняется только количество представителей. Правда, собрать две полноценные команды для двусторонки не получится, чаши весов тотально указывают на "Шахтер" - 14 игроков Пушича против всего 8 игроков Шовковского!

Самая дорогая пятерка у желто-черных, по версии Тransfermarkt, такова: Судаков (35 млн евро), Матвиенко (18), Кевин (12), Марлон (12), Бондаренко (9). У киевлян – Ванат (10), Шапаренко (9), Бущан (7), Буяльский (5), Пихаленок (5). Разница в топах очевидна, хотя обе команды просят своих футболистов на трансферном рынке значительно больше. Те же горняки не хотят продавать Судакова менее чем за 50 миллионов, а бело-синие Шапаренко будут рассматривать только те предложения, где цифра будет больше 20 миллионов.

"Шахтер" и "Динамо", как всегда держат лидерство с точки зрения цены – 165 и 79 млн соответственно. Вся же Премьер-лига на сегодняшний день стоит около 384 млн евро; цифра будет изменяться, когда будут проходить новые трансферы. То есть стоимость грандов составляет 64% от общей цифры. Много ли это? Глядя с кем сравнивать: в АПЛ столько же процентов занимает стоимость 8 клубов, в Серии А - 6, а в ближайшем к нам польском Экстраклясе - аж 9.

В УПЛ более 60 миллионеров

63 игрока УПЛ на начало августа оцениваются в 1 млн евро и больше – и среди них представители не только грандов. Это Сефери из "Ворсклы" (3,5 млн), Квасница из "Руха" (2,5 млн), Михайличенко и Гуцуляк из "Полесья" (оба по 2,5 млн). Больше всего собираем ценных игроков именно у житомирян: команда закупалась под Лигу Конференций, а Тransfermarkt оценил такое стремление солидным ростом оценочной стоимости. Клуб вылетел из еврокубков еще до начала УПЛ, поэтому весь этот набор денежных футболистов теперь должен бороться за место под солнцем только в Украине. Но по этому показателю у них 3-й клуб в лиге, цену поднимают еще Педринью, Чоботенко, Таллес, Сарапий и Макуана.

Несмотря на ужасающий прошлый сезон, "Заря" тоже остается среди самых дорогих команд Украины. Их стоимость поднялась более чем на 22% (больше всех клубов), способствовало этому окончательное подписание Джордана, хотя цену он влечет вместе с Батаговым. У "Кривбасса" место в топе игроков УПЛ обеспечил себе костяк: Тransfermarkt по достоинству оценил Дибанго, Кузика, Стецькова и Кожушка. Интересно, что в наш рейтинг попал и новичок "Карпат" Педросо – его тоже оценивают в миллион. Между ними спрятались основа, запас или глубокий резерв украинских грандов.

Не обошлось и без мемной ситуации "один игрок дороже, чем целый клуб". Например, самый дорогой на сегодняшний день Судаков за свои 35 млн евро дороже 14 клубов лиги, а вратарь "Динамо" Бущан (7 млн) затянет на трансферную стоимость "Левого Берега" и "Черноморца" вместе взятых. Вот как выглядит стоимость каждого из клубов Премьер-лиги на начало августа:

Где искали новичков?

Украинское трансферное окно еще долго будет открыто, но не все команды спешат им воспользоваться. На сегодняшний день 5 команд УПЛ даже не пытались кого-то подписать за деньги, берут разве что свободными агентами. Рынок охоты наших клубов тоже интересен: в этом сезоне "Шахтер" без новых бразильцев, а вот "Динамо" наоборот, разыскало себе Себальоса. "Кривбасс" из 6 новичков взял только двух украинцев, а "Александрия", "Левый Берег" с "Черноморцем" и "Ингульцем" вообще не смотрела заграницу.

В то же время "Колос" забирал представителей грандов, а "Полесье" работало чуть ли не по всей Европе. У "Руха" перед сезоном появился только Краснопир (которого выкупили у "Оболони" за 650 тысяч), а у "Карпат" - плюс 10 футболистов и закупка еще продолжается.

Новый сезон украинской лиги будет проходить, похоже, по знакомой схеме: "Шахтер" продолжит продавать Судакова заграницу (и куда-то отдаст какого-нибудь бразильца), "Динамо" будет развивать сагу с Шапаренко, за еврокубки будут бороться новенькие, а за середину таблицы - новоиспеченные средства. И количество игроков с оценкой более чем в 1 млн евро точно должно увеличиться. Надеемся, что это качественно повлияет и на ход нашего сезона.