Криштиану Роналду за 22 минуты сделал "идеальный" хет-трик. Видео

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду за 22 минуты забил три гола (хет-трик) в матче 27-го тура чемпионата Италии Серии А с "Кальяри".

Знаменитый форвард оформил так называемый идеальный хет-трик, когда футболист забивает головой и обеими ногами.

На 10-й минуте Криштиану открыл счет ударом головой, на 25-й реализовал одиннадцатиметровый, а на 32-й забил дальним "выстрелом" с левой ноги.

Для Роналду это стало вторым по скорости хет-триком. В сентябре 2015 года, выступая за "Реал", капитан сборной Португалии забил 3 гола за 20 минут (6:0).

"Кальяри" – "Ювентус" 1:3 (0:3, 1:0)

Голы: 0:1 – 10 Роналду, 0:2 – 25, пенальти Роналду, 0:3 – 32 Роналду, 1:3 – 61 Симеоне.

Кальяри – Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

Ювентус – Шченсны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), де Лигт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Фработта, 83), Кулусевски, Кьеза (Артур, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).

Предупреждения: Роналду (14), Куадрадо (18).

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду может вернуться в "Реал" в летнее межсезонье. Агент португальца Жорже Мендеш обсудил этот вопрос с руководством мадридского клуба.