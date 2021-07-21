Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что момент прощания с семьей перед переходом в "Спортинг" стал самым тяжелым в его карьере. В 12 лет он покинул родной остров Мадейра и переехал в Лиссабон.

Португальский футболист рассказал, что все члены семьи плакали перед его посадкой в самолет. По словам Криштиану, эта ситуация заставила и его выплеснуть эмоции.

"Моя семья прощалась со мной. Все мои родные были в солнцезащитных очках, но я видел, как слезы текут по их щекам. Эта картинка оставалась у меня перед глазами, когда я сел в самолет. Это был самый тяжелый момент моей карьеры. Конечно, тогда я плакал", – цитирует слова Роналду издание BeSoccer.

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Напомним, что звездный нападающий начинал карьеру в "Насьонале" на Мадейре, а в 1997-м перебрался в "Спортинг". Летом 2003 года 18-летний Криштиану перешел в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов евро, где и сделал себе имя.

После шести сезонов в Англии Роналду стал игроком мадридского "Реала", а в 2018-м переехал в Италию, где продолжает выступать и по сей день. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, на счету португальца 894 матча в карьере, в которых он забил 674 гола и отдал 229 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану окончательно определился со своим будущим в "Ювентусе".