Криштиану Роналду официально вернулся в "Манчестер Юнайтед": стали известны детали трансфера

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении в команду Криштиану Роналду. Звездный нападающий подписал с "Красными дьяволами" двухлетний контракт.

Об этом сообщается на официальном сайте англичан. Соглашение с португальцем может быть продлено еще на сезон.

"Ювентус", который был последним клубом Роналду, также подтвердил переход футболиста, раскрыв детали трансфера. Манчестер Юнайтед" заплатит за Криштиану 15 миллионов евро на протяжении следующих пяти лет. Еще до 8 миллионов евро туринцы получат, если нападающий достигнет определенных результатов в составе МЮ.

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"Манчестер Юнайтед" – клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце. Я испытываю невероятные эмоции от сообщений, которые приходят от болельщиков. Я не могу дождаться, когда смогу снова выйти на поле "Олд Траффорд" и увижу фанатов, которые заполнят стадион", – сказал Роналду.

Напомним, что Криштиану начал карьеру в лиссабонском "Спортинге", откуда в 2003-м он перебрался в "Манчестер Юнайтед". Забив за МЮ 118 голов в 292 матчах, португалец в 2009 году стал игроком "Реала".

Достигнув невероятных успехов с мадридцами, Роналду летом 2018 года ушел в "Ювентус". В составе туринцев он принял участие в 133 поединках, отличился 101 голом и выиграл пять трофеев.

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