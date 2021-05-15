Коваленко получил травму в 'Аталанте' и был исключен из заявки на матч в Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко получил мышечную травму и не попал в заявку на матч 37-го тура чемпионата Италии против "Дженоа", сообщает tuttoatalanta.com.

С того момента как 25-летний футболист сборной Украины перебрался в "Аталанту" в зимнее межсезонье, он сыграл 4 минуты.

В Серии А осталось провести два тура. Чемпионом досрочно стал "Интер". В турнирной таблице "Аталанта" с 75 очками идет на втором месте. Эту позицию команда делит с "Миланом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Коваленко стал самым высокооплачиваемым футболистом итальянской команды. По контракту наш соотечественник будет получать чистыми два миллиона евро за сезон.

Ранее клуб из Бергамо не включил украинца в заявку на Лигу чемпионов.